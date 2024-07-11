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Царьград

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СК задержал 20-летнего мигранта в Приморье, оскорбившего русский народ

СК задержал 20-летнего мигранта в Приморье, оскорбившего русский народ

Следователи задержали 20-летнего мигранта, который нецензурно и не уважительно высказался о русских во время конфликта с местными жителями в городе Артёме Приморского края.

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Комментарии
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СА
Сергей Анисимов
Вместе с родственниками выгнать и лишить гражданства.
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16 час.

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