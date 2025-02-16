Песков рассказал о реакции Путина на кадры с кривляниями Зеленского

Российский президент Владимир Путин не видел кривляния Владимира Зеленского за столом на саммите «нормандской четвёрки» в Париже, однако позже ему показали эти кадры, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
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