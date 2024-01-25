Индийский суд должен решить, кто изобрел цыпленка в масле

Курица с маслом – одно из всемирно признанных индийских блюд, не только вкусна, но и вызывает споры после того, как две сети индийских ресторанов решили обратиться в суд, чтобы решить, кто изобрел это кулинарное блюдо.
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