Танзания выразила признательность нью-йоркскому Citibank

Признательность нью-йоркскому Citibank за его поддержку в развитии национальной экономики посредством предоставления кредитов и финансирования крупных проектов выразил премьер-министр Танзании Касим Маджалива, об этом 26 сентября пишет танзанийское издание Daily News.
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