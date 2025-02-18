«Максимально правдивый ИИ»: xAI Илона Маска выпустила флагманскую ИИ-модель Gr...

«Максимально правдивый ИИ»: xAI Илона Маска выпустила флагманскую ИИ-модель Grok 3Компания xAI, основанная Илоном Маском (Elon Musk), представила флагманскую ИИ-модель Grok 3, а также обновления для iOS-приложения Grok и веб-версии.
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