«Не хочет разговаривать»: принц Гарри поведал неудобную правду об отношениях с отцом

Проигравший судебный процесс по поводу охраны своей собственной персоны во время пребывания в Великобритании за счет налогоплательщиков британский принц Гарри говорит, что король "не хочет с ним разговаривать", а он был бы "рад" помириться .
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