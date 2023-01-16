Американские военные обещают за месяц-полтора подготовить по стандартам НАТО батальон ВСУ

На территории Германии началась военная подготовка военнослужащих ВСУ, американцы обещают Киеву через месяц-полтора вернуть полностью подготовленный батальон украинских солдат.
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