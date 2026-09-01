Путин назвал Пашиняну, что будет считаться «заявлением о выходе» из ЕАЭС

Заявлением Армении о выходе из состава ЕАЭС может быть начало процедуры вступления в другую экономическую организацию, заявил президент РФ Владимир Путин 1 сентября на встрече с армянским премьер-министром Николом Пашиняном в Бишкеке.
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