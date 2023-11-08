Красавица, да еще и преподаватель: что мы знаем о новой девушке Максима Виторгана (ее фото)

Максим Виторган после развода с Ксенией Собчак закрутил роман с актрисой Нино Нинидзе. Красавица буквально расцвела рядом с актером, и, похоже, ждала от него предложения руки и сердца… Но теперь у него новая пассия — Софья Гаревских.