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Культуромания

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Международный фестиваль молодежи стартует в Екатеринбурге 11 сентября

Международный фестиваль молодежи стартует в Екатеринбурге 11 сентября

С 11 по 17 сентября в Екатеринбурге пройдет Международный фестиваль молодежи. Участников и гостей ждут концерты, выступления творческих коллективов, показы кинофильмов, выставка работ молодых художников и другие культурные мероприятия.

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