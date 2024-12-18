Seagate выпустила первый в мире 32-терабайтный жёсткий диск на базе технологии HAM...

Seagate выпустила первый в мире 32-терабайтный жёсткий диск на базе технологии HAMRКомпания Seagate официально выпустила свой новый жёсткий диск Exos M объёмом 32 Тбайт, созданный с использованием технологии термомагнитной записи (HAMR).
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