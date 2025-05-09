Семенов день: традиции, суеверия и запреты 10 мая 2025 года Ирина Валькова10 мая в православном календаре отмечается день памяти святого апостола Симеона Иерусалимского, также известного как Семен Ранопашец.
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