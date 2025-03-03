Розы и тюльпаны сильнее всего подорожают к 8 Марта

Рост цен может составить около 25 процентов Сильнее всего в преддверии 8 Марта подорожают тюльпаны из-за традиционного повышенного спроса и дополнительных издержек производителей, которые связаны с неурожаем в Голландии.
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