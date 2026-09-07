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Латвия намерена прекратить автобусные перевозки в РФ и Беларусь с 2027 года

Латвия намерена прекратить автобусные перевозки в РФ и Беларусь с 2027 года

Министерство сообщения Латвии направило в правительство проект поправок к закону об автоперевозках, предусматривающий полное прекращение с 2027 года пассажирских перевозок в Россию и Беларусь.

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