Вандалы испортили светильники в Комсомольском парке в Иркутске

В Комсомольском парке неизвестные испортили шесть наземных светильников. Как рассказали в пресс-службе мэрии, повреждения обнаружили сотрудники комитета городского обустройства в ходе выездного совещания по вопросу благоустройства общественной территории.
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