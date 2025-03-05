Лукашенко пригласил Трампа и Путина в Белоруссию на переговоры

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на переговоры в Белоруссию, 5 марта в интервью американскому блогеру Марио Науфалу опубликованном в социальной сети X.
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