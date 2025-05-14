БПЛА-камикадзе «Герань-М» и «Гербера-М»: для борьбы с украинскими безэкипажными катерами Если судить по открытым данным, то первомайские праздники были омрачены предполагаемой потерей российского истребителя Су-30СМ.
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