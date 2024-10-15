Туристический сбор будет введен во Владивостоке с 2025 года

С 1 января 2025 года во Владивостоке будет введен новый туристический сбор. Этот налог будет взиматься с компаний и индивидуальных предпринимателей, предоставляющих гостиничные услуги, и их объектов, включенных в специальный реестр.
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