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В Кущёвском районе четыре человека пострадали в ДТП с двумя легковушками

В Кущёвском районе четыре человека пострадали в ДТП с двумя легковушками

Водитель "ВАЗ-21140" и трое детей госпитализированы в Кущёвскую ЦРБ.Авария произошла вечером 2 августа в станице Шкуринской.

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