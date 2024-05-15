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Военная контрразведка задержала очередного высокопоставленного военного чиновника – начальника Главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова

Военная контрразведка задержала очередного высокопоставленного военного чиновника – начальника Главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА ОЧЕРЕДНОГО ГЕНЕРАЛА БРАЛИ ЖЁСТКО, НАШЛИ СОТНИ МИЛЛИОНОВ: ОТВЕЧАВШИЙ ЗА ГОСТАЙНУ РАССКАЖЕТ О ТУРНЕ ИВАНОВА В СЕН-ТРОПЕ Военная контрразведка задержала очередного высокопоставленного военного чиновника – начальника Главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова, который до этой должности целых 13 лет руководил сверхважным 8-м управлением Генштаба – тем самым, что ведает вопросами защиты гостайны.

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