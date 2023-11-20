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Маттеус о Беллингеме: «В «Реале» ему легче играть, чем в «Боруссии». В Дортмунде Джуд был лидером, это большая нагрузка, а у мадридцев есть еще 7-8 игроков схожего уровня»

Маттеус о Беллингеме: «В «Реале» ему легче играть, чем в «Боруссии». В Дортмунде Джуд был лидером, это большая нагрузка, а у мадридцев есть еще 7-8 игроков схожего уровня»

«Я немного удивлен тем, сколько голов он забил. Он играет немного иначе. В дортмундской «Боруссии» он был лидером, это большая нагрузка для его юного возраста.

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