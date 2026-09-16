Скончалась известный нижегородский врач-гематолог Наталья Евдокимова

В Нижнем Новгороде скончался известный врач-гематолог Наталья Евдокимова. Ее не стало на 82‑м году жизни 15 сентября 2026 года, сообщил главред ИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Свыше 13 тысяч ни...
- Австралийская сем...
- ХЛ На кого на самом ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым