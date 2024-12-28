Стало известно состояние участников трех самых резонансных ЧП месяца в Карелии

Портал «Карелия.Ньюс» узнал о состоянии пострадавшего в бассейне Сортавалы ребенка, которому пробило голову карабином, получившего травму позвоночника в смертельной аварии в Петрозаводске молодого человека и мужчины, получившего удар ножом в конфликте на Древлянке.