Стало известно состояние участников трех самых резонансных ЧП месяца в Карелии

Портал «Карелия.Ньюс» узнал о состоянии пострадавшего в бассейне Сортавалы ребенка, которому пробило голову карабином, получившего травму позвоночника в смертельной аварии в Петрозаводске молодого человека и мужчины, получившего удар ножом в конфликте на Древлянке.
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