В Таджикистане прошли дни культуры Киргизии в рамках учений ОДКБ

Дни культуры Киргизии прошли в Таджикистане в рамках учений Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Рубеж-2024», сообщает 19 октября пресс-служба Министерства обороны Киргизской республики.
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