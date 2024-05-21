Промипотека: новые правила, оставляющие старые вопросы

Минфин и Минэкономразвития разработали новые условия промышленной ипотеки. Увы, как отмечают игроки рынка, они не дают ответа на земельный вопрос, не соответствуют финансовым запросам производителей и по-прежнему не ориентированы на промышленных девелоперовНа своем апрельском заседании совет директоров Банка России вновь принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых, хотя в ходе обсуждения рассматривался и альтернативный вариант — поднять ее до 17%, а в кулуарных разговорах даже не исключали (и до сих пор не исключают) рост ставки до 18-19%.