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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Маршанд о «Торонто»: «У них невероятно хорошая команда в этом году. Они долго выстраивали состав и нашли правильный подход к игре, похоже»

Сегодня «Торонто» примет «Бостон» в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Встреча начнется в 03:00 по московскому времени.

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