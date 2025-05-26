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Царьград

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Трагедия на Верхнетагильском пруду: пропал семиклассник после прыжка с моста

Трагедия на Верхнетагильском пруду: пропал семиклассник после прыжка с моста

В Кировграде Свердловской области произошла трагедия: семиклассник прыгнул с моста в Верхнетагильском пруду и пропал.

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