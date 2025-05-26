Трагедия на Верхнетагильском пруду: пропал семиклассник после прыжка с моста

В Кировграде Свердловской области произошла трагедия: семиклассник прыгнул с моста в Верхнетагильском пруду и пропал.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Долгожданный бой за Сумы. Жесточайший ход Белоусова. Пхеньян вернулся. Русские впервые применили "запрещённое оружие". 7000 боевиков мертвы
- "Зеленский неадекватный": Лаврову хватило одному примера для доказательства
- Взгляните на лицо Мелони: Макрона презирают открыто. Психолог сделал неутешительный вывод
Свежие комментарии