Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • ТАМАРА СНЕЖКО (АНДРУШ)
    Нечему удивляться. Дерьмократы из Едрисни рулят...Зеки на фронт, ге...
  • САША ЛЕПАЕВ
    а где гарант который так заботится о бойцах.или Попов особенный. по чьему то заказу обвинили. не доказали ничего и вс...Зеки на фронт, ге...
  • Елена
    Это издевательство над генералом.Зеки на фронт, ге...

Мир затрясло так, что возможно буквально все…

Мир затрясло так, что возможно буквально все…

Лишь один факт телефонного контакта Темнейшего с Трампом уже вызывает что-то вроде геополитического землетрясения.

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Комментарии
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Надежда Белугина
Китайцы и сами не прочь что-то подпортить в наших отношениях. Трамп никогда не опирался на дружбу, только выгода. Может, в этот раз на мгновение дрогнуло сердце из-за подаренного портрета. С Китаем ожидаем другое. Но жизнь даёт только то, что даёт. Приходится мыслить реалиями.
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17 час.
igor kim
Нужно восстановить собственное производство всего. Тогда никогда не с кем проблем не будет
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15 час.
Валерий Фоменков
Да нет у России никаких друзей. Не было и не будет. Только армия и флот! Сколько уже об этом говорилось. Не нужно строить напрасных иллюзий. Даже российских барыг (ласково - &quot;олигархов&quot;), разбазаривающих природные ресурсы, к которым они присосались, как пиявки, и тех привечают на Западе только до поры до времени.
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13 час.
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