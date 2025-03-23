Лишь один факт телефонного контакта Темнейшего с Трампом уже вызывает что-то вроде геополитического землетрясения.
Мир затрясло так, что возможно буквально все…
Комментарии
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Надежда Белугина
Китайцы и сами не прочь что-то подпортить в наших отношениях. Трамп никогда не опирался на дружбу, только выгода. Может, в этот раз на мгновение дрогнуло сердце из-за подаренного портрета. С Китаем ожидаем другое. Но жизнь даёт только то, что даёт. Приходится мыслить реалиями.
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17 час.
igor kim
Нужно восстановить собственное производство всего. Тогда никогда не с кем проблем не будет
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15 час.
Валерий Фоменков
Да нет у России никаких друзей. Не было и не будет. Только армия и флот! Сколько уже об этом говорилось. Не нужно строить напрасных иллюзий. Даже российских барыг (ласково - "олигархов"), разбазаривающих природные ресурсы, к которым они присосались, как пиявки, и тех привечают на Западе только до поры до времени.
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13 час.
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