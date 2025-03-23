Мир затрясло так, что возможно буквально все…

Надежда Белугина Китайцы и сами не прочь что-то подпортить в наших отношениях. Трамп никогда не опирался на дружбу, только выгода. Может, в этот раз на мгновение дрогнуло сердце из-за подаренного портрета. С Китаем ожидаем другое. Но жизнь даёт только то, что даёт. Приходится мыслить реалиями.

igor kim Нужно восстановить собственное производство всего. Тогда никогда не с кем проблем не будет