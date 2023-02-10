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Сергачев забил «Колорадо». У него 36 очков в 49 матчах

Сергачев забил «Колорадо». У него 36 очков в 49 матчах

Защитник «Тампы» Михаил Сергачев забросил шайбу в матче с «Колорадо» (5:0). Россиянин продлил результативную серию (1+2) до 3 игр.

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