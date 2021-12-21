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Путин: США должны понять, что Россия не отступит в вопросе гарантий безопасности

Путин: США должны понять, что Россия не отступит в вопросе гарантий безопасности

kremlin.ru / Администрация президента России Соединенным Штатам следует понять, что России некуда отступать в вопросе предложенных гарантий безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин во время расширенного заседания коллегии Минобороны.

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