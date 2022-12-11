В Египте запретили курить кальян в километре от мечетей, школ и заправок

С воскресенья, 11 декабря, в Египте начинает действовать закон, согласно которому кальян можно будет подавать только в заведениях, которые расположены более чем в 1 км от мечетей и других священных сооружений, образовательных учреждений и заправок.
С воскресенья, 11 декабря, в Египте начинает действовать закон, согласно которому кальян можно будет подавать только в заведениях, которые расположены более чем в 1 км от мечетей и других священных сооружений, образовательных учреждений и заправок.
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