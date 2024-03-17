Мобильный телефон взорвался в руках у подростка в Новгородской области

Подросток пострадал от взрыва мобильного телефона в руках. Инцидент произошел на территории Боровичков в Новгородской области, рассказали представители администрации муниципалитета в социальной сети «ВКонтакте».
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