Связанных с Киевом боевиков задержали в Ираке Киевский режим засветился в Ираке, службы безопасности этой страны обвиняют украинцев в проведении серии диверси.
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Связанных с Киевом боевиков задержали в Ираке Киевский режим засветился в Ираке, службы безопасности этой страны обвиняют украинцев в проведении серии диверси.
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