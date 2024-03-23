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Авторадио

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В России телебашни изменят подсветку в связи с терактом в Москве

Следственный комитет просит граждан, которые находились в момент теракта в помещениях «Крокус Сити Холл» и всех очевидцев трагедии предоставить информацию для детального восстановления полной картины трагедии.

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