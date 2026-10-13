Бывший защитник сборной России Сергей Игнашевич считает, что команда не смогла бы пробиться на чемпионат Европы 2028 года даже в случае возвращения к международным соревнованиям.
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