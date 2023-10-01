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Радимов о поражениях «Зенита»: «Отсутствие Малкома все же сказывается. Он в одиночку мог придумать результат, заменить его невозможно»

Радимов о поражениях «Зенита»: «Отсутствие Малкома все же сказывается. Он в одиночку мог придумать результат, заменить его невозможно»

В 10-м туре «Зенит» уступил «Оренбургу» (1:3), поражение стало вторым подряд. Команда Сергея Семака с 17 очками занимает 4-е место в турнирной таблице.

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