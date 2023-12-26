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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Свежие комментарии

  • Евгений Саваровский
    Лавра это веками намолееное место и оно сработает против Зеленского. Славяне будут одной семьей.Духовный «контрна...
  • Элеонора Коган
    Хорошо, что хоть поздно, но сообразила. что к ему и уехала.Милейшая женщина
  • Элеонора Коган
    Да, эта Ниночка тварь из тварей.Никого не любила, кроме себя. Не давала мужу спасти тонущего ребёнка.Не уважала никог...Милейшая женщина

Духовный «контрнаступ» также провалился

Духовный «контрнаступ» также провалился

Вся суть украинской государственности в одном фото Зеленский 24 декабря 2023 года, в католический сочельник, стоя на фоне опустевшего после изгнания оттуда православных монахов Успенского храма Киево-Печерской лавры, поздравил украинцев с Рождеством.

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Комментарии
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ЕС
Евгений Саваровский
Лавра это веками намолееное место и оно сработает против Зеленского. Славяне будут одной семьей.
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