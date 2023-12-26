Духовный «контрнаступ» также провалился

Вся суть украинской государственности в одном фото Зеленский 24 декабря 2023 года, в католический сочельник, стоя на фоне опустевшего после изгнания оттуда православных монахов Успенского храма Киево-Печерской лавры, поздравил украинцев с Рождеством.
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