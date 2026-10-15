К 2027 году компания планирует перевести большинство ИИ-сервисов на собственные процессоры, а полная стойка новых чипов обеспечит семикратный прирост на задачах с агентами Microsoft представила третье поколение своего ИИ-ускорителя — Maia 300.
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