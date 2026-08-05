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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андреева о том, что сходила на премьеру «Человека-паука» в Торонто: «Впервые во время турнира я вообще куда-то выбралась»

Пятая ракетка мира Мирра Андреева рассказала, как проводит свободное время в Торонто. На старте тысячника россиянка обыграла Каролину Плишкову со счетом 6:0, 6:2.

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