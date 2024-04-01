Кравец о том, как Звягин заводил трибуны: «Показуха. А как же слова Шарипзянова, что я был очень эмоциональный и это мешало играть? А эта реакция помогала играть?»

«Авангард» проиграл «Локомотиву» (0:2) в седьмом матче серии второго раунда Кубка Гагарина. При счете 0:2 в третьем периоде на кубе арены показали тренера «Авангарда», который активно размахивал руками, пытаясь завести болельщиков.
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