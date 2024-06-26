Эти моменты нельзя упускать из виду при покупке авто с пробегом

Чтобы избежать риска покупки автомобиля, распиленного на части, необходимо провести тщательный визуальный осмотр кузова, лакокрасочного покрытия и интерьера, рассказал замгендиректора по направлению автомобилей с пробегом АГ «Авилон» Роман Титов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии