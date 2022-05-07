Руководство Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте поздравило ветерана органов внутренних дел на транспорте с наступающим праздником Великой Победы

Накануне заместитель начальника Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте – начальник полиции Дмитрий Зайсунов, помощник начальника Управления по работе с личным составом Александр Самбуев, председатель Совета ветеранов Управления Сергей Желнов и заместитель начальника ОРЛС Артем Иванов навестили полковника милиции в отставке Леонида Васильевича Соколова, возглавлявшего Восточно-Сибирское УВД на транспорте в период с 1986 по 1992 годы.
Происшествия11 подписчиков
Популярные статьи
- Следствием установлен еще один украинский командир, отдававший приказы об обстрелах гражданского населения ДНР
- В Ленинградской области торжественно открыт музей «Штаб Дороги жизни» в деревне Коккорево
- Следствием установлен еще один командир подразделения Вооруженных сил Украины, отдававший приказы об обстрелах гражданского населения ДНР
Свежие комментарии