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Царьград

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Весна будет горячей: После удара в спину от Азербайджана бонус к России придёт от США?

Весна будет горячей: После удара в спину от Азербайджана бонус к России придёт от США?

Весна будет горячей: после удара в спину от Азербайджана бонус к России придёт от США? Как сказал финансовый аналитик Ян Арт, экономическая стилистика Трампа и его команды уже сейчас вызывает некое раздражение.

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