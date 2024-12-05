В Госдуме задумались о штрафах за курение на улице: россияне отреагировали неоднозначно

МК В РФ могут обложить денежными штрафами даже тех, кто предается своей вредной привычке на открытом воздухе, по дороге куда бы то ни было.
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