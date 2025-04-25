Украину превратили в «море огня»: Карта специальной военной операции на Украине на 25 апреля 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваРоссийские Вооружённые силы провели беспрецедентную операцию по уничтожению критически важной инфраструктуры Украины.
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