Распад Евросоюза официально начался! Украинские беженцы вызвали катастрофу

БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Какая хорошая новость! Сами за свой счёт устроили колосальные проблемы.
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23 час.
СЗ
Светлана Зуева
Это еще надо уметь так на@рать себе в карман!
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20 час.
МБ
Михаил Бердников
А,может быть,это враки? Народ живёт и не дёргается...А мы думаем,что плохо. Но хорошее рано или поздно кончается,в т.ч. и миграция,вот только когда этот процесс закончится,не знает уже никто...
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20 час.

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