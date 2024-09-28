Распад Евросоюза официально начался! Украинские беженцы вызвали катастрофу

Это еще надо уметь так на@рать себе в карман!

МБ

Михаил Бердников

А,может быть,это враки? Народ живёт и не дёргается...А мы думаем,что плохо. Но хорошее рано или поздно кончается,в т.ч. и миграция,вот только когда этот процесс закончится,не знает уже никто...