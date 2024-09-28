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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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ЦСКА представил Пьянича перед матчем с «Ахматом»

Армейский клуб представил новичка перед матчем Мир РПЛ с «Ахматом». На небольшой сцене на стадионе Пьянич, в частности, говорил в микрофон «Мы – ЦСКА».

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