О том, где появится новый российский дата-центр, рассказали воронежцам

Емкость нового дата-центра составит 880 ИТ-стоек, а общая мощность достигнет 11 МВт. Оборудование центра будет оснащено высоким уровнем отказоустойчивости, что обеспечит минимальное время простоя в случае нештатных ситуаций — не более 1,6 часа в год.