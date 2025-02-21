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Воронежские новости

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О том, где появится новый российский дата-центр, рассказали воронежцам

О том, где появится новый российский дата-центр, рассказали воронежцам

Емкость нового дата-центра составит 880 ИТ-стоек, а общая мощность достигнет 11 МВт. Оборудование центра будет оснащено высоким уровнем отказоустойчивости, что обеспечит минимальное время простоя в случае нештатных ситуаций — не более 1,6 часа в год.

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