Новый закон о мобилизации на Украине ограничит права уклонистов через суд

В Верховную Раду Украины на рассмотрение внесена доработанная версия законопроекта о мобилизации. Согласно изменениям, права уклонистов будут ограничены в судебном порядке, включая блокировку банковских счетов и запрет на выезд за рубеж.
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