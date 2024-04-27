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Песков: Россия выступает за продолжение контактов Азербайджана и Армении

Песков: Россия выступает за продолжение контактов Азербайджана и Армении

Российская Федерация выступает за продолжение контактов между Азербайджаном и Арменией. Соответствующее заявление в ходе сегодняшнего разговора с журналистами сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

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